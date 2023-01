Gracias por la vida

Enero 09, 2023 - 11:50 p. m.

2023-01-09

Jotamario Arbeláez

Pasada la medianoche del día de los inocentes se dio, desde la W y los principales medios del país y algunos del mundo, la noticia desnivelada de que el autor de estas líneas había fenecido, causando tremenda desazón y revuelo entre familiares y la miríada de amigos, amores, lectores y seguidores. Curiosamente se hallaba en la Clínica Marly, de Chía, sometido a chequeos de rigor. Cuando el director del mismo programa llamó para confirmar, por las dudas, a las 7 de la mañana, y obtuvo la respuesta del cadáver caliente, la audiencia acrecida respiró con alivio.



La víctima de la falsa nueva, caleño radicado en Bogotá desde el año 70, y en los últimos 5 en Villa de Leyva, soñaba con los ángeles leyendo su libro de poemas completo Mi reino por este mundo Los poemas de la vida, publicado por la Universidad del Valle, con foto en la carátula de Carlos Duque y guardas del pintor Hernán Darío Correa, que le conllevó el Premio a la Vida y a la Obra 2021 de la Gobernación del Valle.



Don Julio Sánchez Cristo se disculpaba con el sobreviviente y su familia por haber dejado pasar sin confirmación la deprimente primicia, y manifestaba su alegría porque hubiera resultado falaz. Al colgar el poeta y sentirse perteneciente al gremio de los muertos sin sepultura, como titula la obra de teatro de su maestro Sartre, se le cruzaron por la mente imágenes encontradas, en especial de su infancia y de su crecimiento en la Sultana del Valle.



Era una marejada de evocaciones alucinógenas con visos de lealtad. De don Jesús Arbeláez el sastre de Rionegro, quien llegó a Cali en busca de trabajo y lo encontró en la sastrería del ecuatoriano Luis Ramos, padre de Elvia, quien no tardó en concebirlo. También sus abuelas Carlota y Zoila Raza, su tía Adelfa y Jorge Giraldo con quien compartían la casa en San Nicolás, los profesores en la escuela San Nicolás, el señor Reina, Paz, Bermeo, Toro, Perlaza; Ramiro Rueda en la Anexa; en Santa Librada los profesores Varela, Potes, Marulanda, Cuervo, Ordóñez, Tenorio, Zambrano, Luis Aragón Varela, los rectores Armando Romero Lozano y el padre Silva; los compinches Víctor Mario, Luis Alfonso ‘Vitatutas’, Mañosca, Julio, Ramiro, el primo Fabio Ramos ‘Cachucha’, las tías y primas del pasaje Sardi, Marina e Iralda, las mellizas, Rosario, Teresita, el tío Luis Eduardo; los compañeros libradunos Luis Alfonso Aragón, Iván Bueno, Eladio Valencia, Mario Suarez, el negro Ruiz, el loco Millán, Harold Bedoya, quien después sería general, Levy Tessone y su hermana Alegre, ‘Guare’ el que en su carro vendía helados a la salida; Ketty la de El Palique, la masajista Flower in Sunday; los nadaístas caleños, los anfitriones del Café Colombia Carlos Donneys, el gran poeta Marco Fidel Chávez, Bonifacio Terán, Armando Holguín, Alfredo y Max Rey, JJ Jaramillo; los que me abrieron sus periódicos José Pardo Llada, Rafael Isidro Rodríguez, Antonio Posada, Jaime Zafra, el loco Bejarano, Raúl Echavarría; la teatralidad con Enrique Buenaventura, Fanny Mikey, Pedro I. Martínez, Esteban Cabezas, la Negra Grande, Helios y Líber Fernández, Julia Correa, Humberto Arango, Ruquita; Ketty la de El Palique, Flower in Sunday; Maritza Uribe de Urdinola, Stella Ospina, la muñeca Arango, Leonor Navia Orejuela y su hermano Diego Navia, Artemio Franco Mejía que como alcalde mandó reparar el techo de mi casa; don Jesús Ordóñez de la Librería Nacional, Felipe Ossa, el vecino doctor Peláez y su madre misiá Justa y El Negro; el loco Guerra, Guerrerito, Gino Faccio, Lucy Tejada, Hernando Tejada, Jan Bartelsman, Gertjan, María Teresa Negreiros, Yezid Montaña; Tito Cortés; mi primera amante a los 20, la secretaria de Pedro Ossa, Nydia Guzmán; la segunda, Marlén Campo, esa palmirana que me dio sopa y seco, mi por siempre adorada así se me apague la luz Aura Lucía Mera.



Todas estas imágenes me llegaron a ramalazos de luz. Y a cada una de ellas le consigné mi agradecimiento.