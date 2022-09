De paseo por mi Cali bendita

Septiembre 05, 2022 - 11:50 p. m.

2022-09-05

Por:

Jotamario Arbeláez

Hace 52 años salí de Cali para no volver sino lleno de triunfos, si los lograba. Me tocó meter la ficha en Bogotá y en el ancho mundo, en la poesía, en la publicidad y en el periodismo. Y al sol de hoy puedo declarar que la fortuna me ha sonreído también en la salud, la política y el amor.

Con casi todos los libros de poesía que escribí gané premios; con la publicidad obtuve una pensión jubilosa, y en el periodismo puedo jactarme de ser columnista del principal diario del país y el de mi ciudad por 40 años. Sin que me hayan censurado una tilde.



Respecto de la salud ningún percance me mina, en la política he llegado al poder con la facción que he apoyado, y en el amor puedo preciarme de tener una esposa maravillosa, un par de hijos de fábula y una nieta estelar que cumple 2 años. De lo demás no hablemos para no dar de pensar que me jacto o que chicaneo



A raíz de la publicación de la versión definitiva de ‘Mi reino por este mundo’, por la Universidad del Valle, la decisión del Fondo de Cultura Económica de hacer la reedición, el respaldo de la Librería Nacional donde me iniciara, el reconocimiento a la vida y a la obra por la Gobernación del Valle, y las opíparas invitaciones que he disfrutado, he decidido no dejar pasar oportunidad sultanesca. Para eso estoy estrenando zapatillas de salsa. Y así no haya alcanzado a llegar al Festival de Petronio Álvarez, he estado pendiente de todo lo que la cultura hace en Cali. He seguido con fervor el Festival Internacional de Poesía que dirige con mano maestra la poeta y gestora Betsimar Sepúlveda, que acaba de terminar con rotundo éxito.



Y como Cali, después de 43 años, será capital bienal del mundo, me preparo para atender la invitación que me ha cursado el artista Julio Sierra a la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cali 2022, “evento que convocará a cerca de mil artistas de Colombia y otros países para exponer sus obras en los sitios más emblemáticos de la ciudad” (menos en La Tertulia, porque sus filosofías no se compaginan, según dicen sus directivas, qué tal).



Además de poeta, compartiré como curador con el príncipe Thierry Singer, de Francia. He tenido el privilegio de ser cercano de muchos genios pero nunca de un príncipe. Y allá estaré con él, también como un príncipe, en el Hotel Spiwak.



Y luego asistiré, por invitación de Leonardo Medina, a la colosal Feria Internacional del Libro de Cali, donde estoy seguro del éxito de ‘Mil pedazos’, la novedad editorial de Rosario Caicedo acerca de su hermano, el inconmensurable Andrés. Y ahora que estamos en la cresta de la ola espero que haya espacio para presentar el monumental volumen de Laura Rubio, ‘Nadaísmo: una propuesta de vanguardia’. Y de allí para Popayán, a su otra Feria.



Debo agradecer también la invitación de la Alcaldía a hacer parte del Comité Probicentenario del Colegio de Santa Librada, en proceso de restauración.



Se queja en su última columna ‘Cali destruida’ Medardo Arias de que yo lo he amenazado por Facebook, ante el triunfo de Petro, con que el mundo se le vendría encima por ser un apestoso uribista. Reconozco el pleonasmo. Aclara el descomunal pelagatos que debe ser porque comentó que alrededor de la efigie de Jovita, al pie de Santa Librada, habían reconocido a unos escritores mediocres, como yo, “que con 80 años no ha podido pergeñar un poema”.



Con qué alientos a esta edad voy a amenazar a semejante jayanazo. Que lo que está es muerto de la envidia porque merecí el Premio a la Vida y a la Obra, de la Gobernación del Valle, mientras a él le extendieron, a ver si no reviraba, un humilde premio de consolación.