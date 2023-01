Un pueblo sin memoria

Enero 09, 2023 - 11:45 p. m.

2023-01-09

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

“Un planeta enfermo; un hombre enfermo; una crisis de grandes dimensiones que se siente en la confusión, el desorden, la pérdida de liderazgos, la ausencia de una verdad consistente, de estructuras institucionales invulnerables que no susciten el temor y el miedo, socavando la esperanza y llevando al hombre a la desesperación, la violencia, la muerte”.



He tomado este párrafo del libro ‘Soñemos juntos’ del papa Francisco, quien afirma que en estos momentos de crisis es cuando se desenmascara nuestra vulnerabilidad, se exponen las falsas seguridades en las que basamos nuestras vidas. Entonces, es el momento de hacer memoria con honestidad, de adueñarnos de nuestras raíces: “Un pueblo libre, es un pueblo memorioso, capaz de hacerse cargo de su historia, sin negarla y sacar las mejores enseñanzas”.



Si hago historia, me extendería de tal forma que no alcanzaría a escribir mis bases para la opinión; solo hago memoria. Pienso en el pacto de Benidorm, que se concretó en la conformación del Frente Nacional, el cual para algunos permitió suavizar la inestabilidad política creada por los dos principales partidos: liberales y conservadores; pero para otros, más bien exacerbó los ánimos de las minorías al verse excluidas del acontecer sociopolítico de la Nación.



La situación social del país, que desde hacía ya unas décadas, presentaba síntomas de descomposición social, exigía poner en práctica un amplio programa de reformas destinado a solucionar las precariedad de vida de grandes sectores de la población; y aquí es donde empatamos con la actualidad, porque la primera y peor consecuencia de esta falta de oposición legal, ha sido precisamente la ilegal, que sí se ha instalado en la vida cotidiana de Colombia y es así que después de más de 60 años, cansado el pueblo de esperar que lo escuchen, surge lo que hoy es el ‘Pacto histórico’.



Pero por falta de memoria, se puede perder la libertad, porque se cae en el principal error del Frente Nacional: la falta de una oposición legal; la oposición constructiva es la que ofrece modos alternativos responsables a la sociedad y a las instituciones para reformarlas como servidoras del Bien Común y comprometidas ante los ciudadanos con la responsabilidad delegada en una sana democracia.



Permítanme proponerles a todas las personas de Buena Voluntad, que escuchemos la propuesta del papa Francisco para crear un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Que no tengamos miedo de tener fe, de ser compasivos y trabajar por el Bien Común con valentía y reciedumbre, aunque nos toque dar la vida por ello.