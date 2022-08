El servicio

Agosto 05, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-05

Por:

Jorge Humberto Cadavid Pbro

Cuando en 1967 el hoy san Pablo VI anunciaba al mundo su nueva encíclica para la paz. ‘Populorum progressio’, definía el desarrollo de los pueblos como el nuevo nombre de la paz. Estaba convencido de que la paz no se impone, ni es resultado de un equilibrio militar, político o económico. La paz es el resultado de un esfuerzo concreto, continuo y unánime para la construcción de una comunidad local y universal fundada en la solidaridad humana y en la búsqueda del bien común. Hoy la paz la debemos buscar no por negociaciones, sino caminando juntos, entendiéndonos necesarios los unos de los otros; para ello debemos escucharnos, entendernos sin desdibujarnos, para que de un diálogo sincero y honesto surja la verdad que nos haga libres y podamos así construir juntos la paz verdadera.



Cuando hace ya más de dos años, aquel 27 de marzo del 2020, pronunciaba la bendición Urbi et Orbi, desde la plaza de la Basílica de san Pedro, el papa Francisco que decía: “Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen ‘perecemos’, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos”.



Luego en su libro ‘Soñemos juntos’, casi al final del prólogo nos dice: “Dios nos pide que nos atrevamos a crear algo nuevo. No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes de la crisis. Necesitamos economías que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, techo y trabajo. Necesitamos políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan a sus vidas”.



Es precisamente en este llamado en el cual nos invita a crear un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás. Necesitamos proclamar que ser compasivos, tener fe y trabajar por el Bien Común son grandes metas de vida que requieren valentía y reciedumbre. “para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”. Por eso debemos entender el verdadero sentido de la política, como el arte de la expresión de la caridad cristiana, en la cual buscando la armonía de la justicia y el derecho alcancemos la libertad en la cual vivamos en una verdadera fraternidad a pesar de nuestras diferencias; es así como en verdad se inicia el cambio y se entiende que solo sirviendo al otro es que construimos una nueva política con políticos que no se sirven a sí mismos, sino sirven a sus conciudadanos en verdad, con honestidad y verdadera entrega por la lucha del Bien Común.



Que nuestro verdadero pacto sea ponernos al servicio de la justicia, el derecho, para todos, sin discriminaciones ni exclusiones, para liberarnos de toda esclavitud y anestesiamiento de las conciencias, y así libres construir en fraternidad la verdadera unidad de Colombia.