Motivo de reflexión regional

Abril 12, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-12

Por:

Gustavo Moreno Montalvo

El triunfo del Pacto Histórico en el Valle del Cauca durante las elecciones para Congreso es motivo de reflexión seria. Ese grupo político tiene discurso basado en inexactitudes en todos los capítulos. Aduce que en la historia de Colombia un grupo social dominante ha gobernado el país durante 200 años, con prelación para sus intereses a expensas del beneficio general, y sostiene que es el primer movimiento con líderes de extracción popular con posibilidades de llegar al poder y mejorar las condiciones de los segmentos vulnerables de la población.



Quien no conoce el pasado puede creer esa narrativa, falsa y vanidosa. Además, no teme presentar cifras inexactas, quizá bajo la premisa de que construir escepticismo en las instituciones mediante la alimentación de discrepancias en diversos temas conviene a su propósito electoral. Su propuesta explica la realidad actual con base exclusiva en conflicto social e invita a renunciar al ánimo de lucro en la vida económica. La campaña de su líder, Gustavo Petro, se fundamenta en promesas concretas a diferentes segmentos del universo de votantes y en anuncios que equivalen a desconocer al Legislador escogido en marzo si logran la mayoría en la segunda vuelta de votación para presidente.



Las instituciones colombianas flaquean y hay que enderezarlas, pero mientras eso ocurre la región debe reconocer que no tiene estrategias resultantes de visión colectiva compartida por segmentos amplios de la población. Es evidente la brecha de confianza entre votantes e institucionalidad privada y pública.



Desmentir al señor Petro no es eficaz: es preciso mostrar caminos; para ello se requiere identificarlos y divulgarlos. Del reconocimiento de realidades se desprenderán diversas tareas: impulsar políticas públicas para facilitar la diversificación de la agricultura en el valle medio del río Cauca, sin sacrificar la industria azucarera, vital para la región; desarrollar a Buenaventura como punto de convergencia de la comunidad afrocolombiana y único puerto sobre la cuenca del Pacífico.

Lo más importante sería mejorar la calidad de la educación pública del departamento, de desempeño mediocre en el contexto del país, muy deficiente a su vez en las pruebas internacionales.



En muchos municipios un número muy limitado de empresas aporta proporción determinante del presupuesto. Son los principales empleadores, pero su vínculo con las comunidades en las que participan es inadecuado: no basta generar empleo; es preciso impulsar la construcción de un futuro mejor. La base del proceso es mejorar la educación. Las empresas con papel muy visible lograrían la confianza de las poblaciones si hicieran revisión efectiva de los usos de los dineros públicos en este empeño.



Ser ciudadanos activos no cuesta dinero: implica invertir tiempo y comunicar con eficacia. Lo privado no puede dejar de participar en los asuntos importantes de la vida cotidiana de sus gentes. La presencia en lo público volvería a los empresarios actores importantes de la política local, con notables consecuencias: se robustecería el tejido social, se crearían nuevos canales de comunicación entre empresas y comunidad, y se haría planeación pública regional de mediano plazo con adecuada evaluación de proyectos y mecanismos ordenados para la prospectiva y la crítica necesaria.



El resultado desbordaría el marco nacional y obligaría a revisarlo, para beneficio de todos.