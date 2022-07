Desarrollo rural

Julio 12, 2022 - 11:35 p. m.

Por:

Gustavo Moreno Montalvo

El gobierno de Gustavo Petro impulsará la propiedad estatal de predios rurales cuyo uso no sea apropiado. Para ello se proponen impuestos que motiven a aprovechar la propiedad o cedérsela al Estado. La realidad es que solo 20% de las tierras con vocación agrícola se dedica a la agricultura; el grueso está en ganadería extensiva. Entre tanto, la pobreza rural es más elevada que el promedio nacional. Parecería fácil concluir que la redistribución de la propiedad rural es camino acertado para resolver el problema. Sin embargo, en el mundo desarrollado la agricultura solo ocupa a una proporción muy pequeña, menos de 2%, de la población económicamente activa.



La actividad agrícola hoy es intensiva en tecnología, requiere aprovechamiento eficiente del tiempo y debe enfocarse en actividades en las que la región tiene ventajas comparativas relativas.



No falta quien sostiene que existen personas con ansiedad de acumular territorio, y que ello explica la concentración de la propiedad en pocas manos. Esa tesis, quizá adecuada para explicar la situación de tierras en cabeza de grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, no tendría validez en el grueso del territorio nacional; la lógica acaparadora haría caso omiso del costo financiero de atar recursos a activos improductivos.



Sin embargo, es importante diseñar soluciones creativas para impulsar las economías rurales. Así, las gramíneas tienen espacio en la altillanura, en Meta y Vichada, con integración vertical hacia adelante con producción de carnes de cerdo y pollo, con economías de escala. Esta aventura requiere infraestructura vial para hacerla competitiva, al acercarla a los mercados nacionales.



El valle medio del río Cauca tiene ricos suelos, producto de la acumulación de limo a lo largo de siglos. Tiene limitada luminosidad, pues es relativamente estrecho, orientado en la dirección sur norte según el curso del río, encerrado por dos cordilleras altas y cerca de la línea ecuatorial, de manera que el sol se vislumbra tarde y se oculta temprano todo el año.



Es idóneo para cultivos de ciclo multianual, como la caña de azúcar.

También puede ser eficaz en el cultivo de algodón de fibra larga, que se puede aprovechar para hilar, tejer y confeccionar prendas de vestir de alto valor agregado. Las zonas adyacentes a la región plana del valle pueden producir hortalizas de aceptable calidad para el mercado nacional; la fluctuación de pluviosidad inhibe su despliegue en mercados internacionales que exigen homogeneidad.



El impulso a educación de calidad es la vía para superar el estancamiento de zonas rurales cuyas poblaciones tienen vocación de vida urbana. Las comunicaciones hoy son vehículo de información sobre oportunidades de consumo y de convivencia que riñen con las tradiciones campesinas. El objetivo de quienes detentan el poder político no es motivar a trabajar en el campo con sujeción a patrones arcaicos a quienes desean otra forma de vida. La migración a las ciudades es aspiración natural, pero también puede haber opciones de vida urbana en instancias intermedias, con apoyo en tecnología e instituciones eficaces. La región debe exigir al gobierno central soluciones apropiadas en todos los capítulos.