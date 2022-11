Con Cifras

Noviembre 16, 2022 - 11:45 p. m.

2022-11-16

Por:

Gustavo A. Orozco Lince

Cali probablemente cerrará el año, por primera vez en mucho tiempo, por debajo de los mil homicidios anuales. Es un logro importante para la ciudad y para la administración, aunque creo que responde más a tendencias generales de crimen a nivel nacional y poco a la gestión de la alcaldía. En todo caso, tener menos caleños muertos es una gran razón para cerrar el año con el pie derecho.



El alcalde podrá, además, sacar pecho porque el 2022 registrará mínimos históricos en varias variables de violencia. Y no es falso. Después del alza registrada por el paro y la reactivación post pandemia, se ha logrado una nueva disminución en el volumen absoluto de varios delitos.



Sin embargo, es importante analizar los resultados en seguridad de esta, y de cualquier administración, con una foto más amplia que nos muestre tendencias, considere el contexto y pueda dar herramientas más completas para evaluar la gestión pública. Las comparaciones anuales son importantes, pero no son una ilustración completa. De poco nos serviría, por ejemplo, que el hurto se redujera a la mitad si anteriormente ya se había triplicado.



Por eso, desde Objetivo Cero publicamos ayer un reporte completo analizando los delitos de alto impacto durante lo transcurrido de esta administración. Comparando los casi tres años de gobierno de Ospina con los tres primeros años de las dos administraciones anteriores, la realidad de seguridad de Cali no es tan positiva como hoy dicen en la Alcaldía.



Aún antes de cerrar el año, esta administración supera los niveles de las dos anteriores en 55% de los delitos de alto impacto. El 2022 podrá reportar buenos resultados con respecto a años previos, pero también es cierto y aún más importante que esta alcaldía registra hasta ahora el balance acumulado más grave de la última década. Los caleños no están locos sintiéndose en peligro, ni las redes están haciéndonos creer un cuento falso: Cali no ha podido frenar la tendencia al alza de varios delitos y esta administración sigue perdiendo la carrera.



Para ilustrar, profundicemos sobre el hurto a personas. Durante el período 2020-2022 han aumentado estos hurtos en 25,5% respecto al período 2016-2018. Con 54.426 casos en los últimos tres años, esto representa 11.045 hurtos más que los del periodo anterior. A falta aún de dos meses para terminar el 2022 la cifra total de la alcaldía Ospina ya superó la cifra de la administración pasada. Una realidad alarmante ya que los hurtos ya presentaban, además, una constante tendencia al alza desde antes del 2010.



Un diagnóstico similar se repite con el hurto a celulares, la extorsión y el hurto a comercios y bicicletas. Solo en 35% de estos delitos de alto impacto se presentan niveles acumulados inferiores. Esa es la foto completa de donde estamos hoy. No la olvidemos a la hora de pedir respuestas y exigir resultados.