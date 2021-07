Julio 19, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-19

Por:

Gonzalo Gallo

Un cónyuge le dice a su pareja: Amor, ¿por qué siempre te queda tanto mes al final del dinero?



Es gracioso, pero nos recuerda que el amor se estrella muchas veces en el muro de lo material.



No se vive sólo de romances o mimos y amar pide lograr acuerdos en relación con el manejo del dinero.



No hay amor que perdure si en esta área hay serias dificultades porque uno o ambos son irresponsables.



Casi siempre en la pareja alguien es más generoso de la cuenta y el otro más tacaño de lo debido.



Su reto es armonizar llegar a un buen equilibrio, no pelear y enriquecerse con lo mejor de cada uno.



Vivir en pareja es aceptar y unir las diferencias, ceder y lograr acuerdos de mutuo beneficio.



Entonces el amor resiste las crisis y, en caso de una separación. Las peleas por plata no causan estragos.

