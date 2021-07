Julio 14, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-14

Por:

Gonzalo Gallo

Perdonarte y perdonar a veces no es fácil, pero tampoco es imposible y es un gran regalo en tu vida.



Diversos estudios prueban que un odio visceral enferma y que las culpas y los rencores bajan del todo la energía vital.



Los valores que te sacan del calabozo oscuro del odio y la culpa son la compasión y la comprensión.



Compasión es el amor que te lleva a entender que quien agravia está en desamor, inconsciencia e ignorancia.



Entonces no lo juzgas sin piedad, lo ves como un niño que no ha aprendido a amarse y amar de verdad.



Un niño rompe un celular o una porcelana no porque sea malo, sino porque todavía no sabe manejar esos objetos.



Por lo mismo comprende a esa persona, ponte en su piel, en sus vacíos, en se desamor y su ceguera espiritual.



Hazlo y podrás soltar la pesada carga del odio y las culpas. Sin perdón no puedes disfrutar de paz interior y felicidad.



