Julio 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-11

Por:

Gonzalo Gallo

En la sabiduría ancestral del Japón se dice: "Haz todo lo que te sea posible y deja el resto al destino".



Puede parecernos un consejo algo enigmático pero, en realidad, encierra un gran propósito y una interesante verdad.



Las personas no tenemos un control sobre todo lo que nos ocurre ni sobre lo que nos pueda pasar en el futuro.



Ámate y orienta tu vida con fe, con amor y con ánimo positivo para poder lograr tus propios propósitos y objetivos.



Eres sabio cuando aceptas en paz que una parte de la vida le pertenece al destino y eso incluye lo inesperado.



Eres el capitán de tu barco y puedes conducirlo a un buen puerto, aunque se presenten fuertes tormentas.



No somos los dueños de una gran parte de nuestro porvenir, pero siempre hay salidas con fe y con amor.



Cuando te amas, confías y das lo mejor, surgen duros aprendizajes, pero te superas porque no eres una marioneta del destino.



