Junio 27, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-27

Por:

Gonzalo Gallo

Un santo dijo que la oración es la respiración del alma, es vivir unido contigo, Dios, en el amor.



La oración es mi fuente de energía y de paz, con ella las sombras no me persiguen y encuentro paz y alivio.



Por eso oro siempre, no sólo cuando todo se confabula contra mi y la atmósfera es irrespirable.



Para hacerlo no siempre preciso de palabras ya que la oración es ante todo un ejercicio de amor.



Orar no consiste en hablar mucho o en pensar mucho, sino en amar mucho, en hacer todo por ti, amado Dios fuente del amor.



Al orar pido lo que necesito y también doy gracias, alabo, adoro, bendigo, perdono y me perdono.



Mis mejores oraciones son las que van acompañadas de buenas acciones, de amor y excelentes frutos.



No oro para que Dios haga lo que yo quiero, oro para hacer lo que quiere Dios. Tú sólo quieres que ame y me ame.



Necesito, Señor, tenerte presente a lo largo del día y no solo en la necesidad. Gracias, te amo y me amas.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog