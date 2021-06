Junio 24, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-24

Por:

Gonzalo Gallo

La aceptación serena de los hechos es, sin duda, uno de los pilares más tradicionales en la sabiduría japonesa.



La practican desde niños con base en un control de la mente, una actitud positiva y adecuados enfoques emocionales.



Es sabio comprender que si algo no tiene solución, lo sensato es cambiar las quejas por aceptación y focalizar la energías en mejorar.



No detengas lo que se está yendo, no ahuyentes lo que está llegando aprende a soltar y a cerrar ciclos.



Sufres cuando te obsesionas en cambiar el orden de las cosas, al retener lo que te conviene soltar.



Hay cosas que deben irse. Esa amistad o ese amor ya no tiene sentido y te hace daño aferrarte con apegos sufrientes.



Sigue tu corazón cuando te dice que las cosas están cambiando, que algo nuevo vana llegar y que lo sensato es fluir y adaptarte.



En Japón se enseña la sabiduría para esperar el momento adecuado y para dejar ir aquello que no nos hace bien.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog