Junio 18, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-18

Por:

Gonzalo Gallo

El hinduismo es una de las religiones más extensas del mundo, con una filosofía de vida que se cultiva en países como India y Nepal.



Hay varias corrientes, pero en todas se inculca el respeto por el prójimo y por la naturaleza como base de la vida y la felicidad.



En este credo la meditación es esencial para convertirte en un mejor ser humano. Te comparto algunos de sus proverbios.



- Los objetos externos son incapaces de dar paz y plena felicidad al corazón del hombre.



- Cuanto más adversas sean para ti las circunstancias que te rodeen, mejor se manifestará tu poder interior.



- Para ser feliz, desear ver a otros felices. El bien que hicimos la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana.



- Si eres humilde y estás convencido de saber muy poco, entonces has aprendido mucho. El sabio siempre es sencillo.



- Si no das importancia a los detalles negativos es como creer que una una chispa no puede causar un gran incendio.

