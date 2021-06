Junio 13, 2021 - 06:20 a. m.

2021-06-13

Por:

Gonzalo Gallo

De la sabiduría del oriente son buenos estos consejos:

- Busca la simplicidad en todo porque ella siempre trae más felicidad que la complejidad.



- Deja que tu mente turbia se aquiete como un remanso, y tu rumbo también se hará claro para fluir.



- Solo hay un medio para ayudar al mundo: que tu propia vida y tus acciones sean amorosas y pacíficas.



- Aprende a vivir con desapego porque es la clave de la felicidad. Solo hay paz cuando al deseo lo guía el amor.



- Las bendiciones vienen del amor y del cuidado, y los problemas del descuido y el egoísmo.



- La verdadera libertad llega cuando sigues la bondad natural de tu corazón, conectado con Dios.



- Conocer el camino y no practicar es ser como un cucharón que está en la olla y no prueba el sabor de la comida.



- Si cuidas del instante cuidarás de todo el tiempo. La vida está en el ahora que se escapa.



- La felicidad no está en las riquezas sino en un corazón amoroso.

