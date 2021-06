Junio 09, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-09

Por:

Gonzalo Gallo

En tiempos duros confía, sé paciente, no sucumbas y sé un escudo para los que necesitan refugio.



Tu mejor regalo para los demás es irradiar amor, ser un artífice de paz y crear armonía donde estés.



Todo lo que haces con amor ayuda, en especial cuando las sombras del mal tienden a ocultar la luz.



Ante todo sé compasivo contigo mismo y entonces también podrás practicar la compasión con tus hermanos.



Lo que mueve e inspira no son tanto las palabras como el buen ejemplo, como las buenas acciones.



Acepta que cada ser está en su proceso y que algunos hacen daño por estar en desamor e inconsciencia.



No eres mejor que nadie y amas cuando destierras los juicios y los prejuicios, cambia el odio por perdón.



Abre las puertas de tu corazón al que sufre, tiende una mano amiga, sé un salvador y no un juez severo.

