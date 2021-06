Junio 02, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-02

Por:

Gonzalo Gallo

Adrián era un joven que nació en una familia opulenta y en la que los lujos y el derroche eran el pan de cada día.



Era el menor de tres hermanos y desde niño sentía que ese no era su lugar y que no encajaba en esa familia.



No le gustaban la apariencia, las modas y estar usando siempre lo que más costaba y era de marca.



Sus hermanos y amigos se burlaban de él y le decían: “No seas tonto, aprovecha. Millones quisieran estar en tu lugar”.



Sintió alivio cuando lo enviaron al extranjero a estudiar y entonces pudo vivir con la sencillez que deseaba.



Aprendió a meditar y encontró un buen guía espiritual que le habló del plan del alma que había hecho antes de encarnar.



Entendió que su familia era perfecta para su aprendizaje, dejó de juzgar y aprendió a mirarlos con amor.



En unas vacaciones decidió vestirse como un mendigo y estar con gente pobre en la calle como uno de ellos. Estaba feliz. Allí murió tranquilo cuando un carro lo atropelló. Muchos cambiaron por él.

