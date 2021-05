Mayo 17, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-17

Por:

Gonzalo Gallo

Un buen ejemplo de cómo acomodamos la realidad a nuestras creencias lo muestra la amiga que le dice a otra:



- Mi hijo esta bien mal. No tuvo suerte al casarse y escogió a una chica que no sirve para nada.



No quiere cocinar, no sabe coser, ni lavar ni limpiar. Se levanta tarde y se la pasa relajada y en plan de pasarla rico.



Como será que mi pobre hijo carga con todo y tiene que llevarle el desayuno a la cama.



- Oh, es espantoso, pero cuéntame ¿Qué ha sido de tu hija?



- Ah, ella si tuvo suerte, Dios la bendijo sobremanera y se casó con un verdadero ángel.



Imagínate que él se encarga de todo, cocina, arregla la casa y ayuda en todo lo que puede.



Todo lo que hace mi hija es pasarla rico, descansar y además él le lleva el desayuno a la cama.



Mi hija puede salir a pasear con las amigas, va al gimnasio, se divierte y no tiene que pensar en nada.



​Sigue en Instagram @Gonzalogallog