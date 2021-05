Mayo 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-16

Por:

Gonzalo Gallo

El universo es fiel a un lento y hermoso proceso evolutivo que el teólogo y científico Teilhard de Chardin sintetizó así con maestría:



“De la materia a la vida, de ella al conocimiento y de este al espíritu, del espíritu a Dios: hilosfera-biosfera-noosfera-pneumosfera-Dios”.



La violencia y la inmoralidad no son un invento reciente y desde las cavernas hemos estado en guerra.



Ningún déspota actual se le acerca ni de lejos a un monstruo llamado Nerón y hay que lamentar una lacra llamada esclavitud.



Hace menos de 100 años las infecciones eran mortales y sólo hace unas décadas que derrotamos la polio, la viruela y la fiebre amarilla.



En suma, el balance evolutivo es de constante mejoramiento y la misión es la de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos.



Confía y no te afilies al club de los quejumbrosos. “Sea que te resulte claro o no, el mundo marcha como debiera”, Desiderata.



Si sabes leer la historia es claro que todo tiempo pasado fue peor, aunque los nostálgicos digan lo contrario.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog