Mayo 12, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-12

Por:

Gonzalo Gallo

Las situaciones duras y caóticas no te vencen si tu fe es firme y encuentras un remanso en la comunión con Dios.



Le escuché a alguien exclamar ante una pena: “es muy duro. ¿Cómo no angustiarme y perder la fe?”.



Es tu decisión actuar así o no. Tú eliges hundirte o sostenerte, confiar o tener, avanzar o rendirte.



No es correcto decir “este mal me llena de ansiedad y miedo”. Es correcto decir: “ante ese mal yo me siento con ansias y miedo”.



No son los hechos los que te ponen mal, eres tú el que te pones mal por no manejar bien los hechos.



Eso es tan claro que, si miras videos de limitados físicos, los ves contentos y animosos en peores situaciones.



O ves a seres como Matilde Cardozo perdonando una horrible violación. Lee su testimonio en internet.



No es nada fácil superar ciertas pruebas, pero si apelas a lo mejor de ti te superas y eliges fluir en lugar de sufrir.

