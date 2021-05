Mayo 02, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-02

Por:

Gonzalo Gallo

Los terroristas, los deshonestos y los corruptos no superan en maldad a los emperadores sanguinarios y los poderosos sin alma de la historia.



Los profetas de desastres, los predicadores apocalípticos y los pesimistas impenitentes asustan sin pensar.



Deberían leer a diario los crudos relatos de las bestialidades de un imperio romano en decadencia.



Luego podrían acercarse a las épocas oscuras del feudalismo, el comunismo, la esclavitud o los nazis.



Lo sabio es aceptar los golpes de hoy, no con resignación, pero sí con realismo y crecer en fe y coraje para superarlos.



Sin embargo, ten arrestos para no cultivar un optimismo ingenuo ante los dramas y los golpes que son tan fieros a veces.



Tu reto y el de todos es apostar de nuevo por nuestros sueños y volver a creer, sembrar y esperar.



No es cierto que todo tiempo pasado haya sido mejor y ahí está la historia para comprobarlo con creces.



