Abril 29, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-29

Por:

Gonzalo Gallo

“Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.



Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo: una rosa blanca”



Pido a Dios que tú, yo y todos nos apropiemos estos versos de José Martí. Para ser siempre compasivos y comprensivos

Una patria herida pide a sus líderes y a todos nosotros altas dosis de tolerancia, respeto y serena comprensión.



Nunca se tiene ‘la razón’ de un solo lado y el secreto está en ser flexibles y buscar acuerdos de mutuo beneficio.



Y la misma tolerancia y flexibilidad hay que pedirles a los que se dejan dominar por la ira y la violencia.



No es con ataques, vandalismo o mezquindad como le ayudamos a una patria tan destrozada y urgida de un cambio social.



El horizonte se aclara buscando el bien común, no intereses particulares. Todos podemos cultivar una rosa blanca.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog