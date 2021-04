Abril 23, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-23

Por:

Gonzalo Gallo

Aprovecha la sabiduría de estos proverbios chinos:



– No puedes evitar que el pájaro de la tristeza sobrevuele tu cabeza, pero puedes evitar que construya un nido en ella.



– Si tu mente es fuerte, todas las cosas difíciles serán más fáciles. Si tu mente es débil, todas las cosas fáciles se volverán difíciles.



– Se breve y conciso. Cada vez que dejas salir una mala palabra de tu boca, al mismo tiempo dejas salir una parte de tu energía.



– No te quejes y no utilices palabras que proyecten imágenes negativas, porque esa será la energía que atraerás hacia ti.



– La gloria no está en no caerse nunca, la gloria está en volver a levantarte cada vez que te caes.



– La persona que dice que algo es imposible no debe interrumpir a la persona que lo está haciendo.



– El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora.



– Si te identificas con el éxito tendrás éxitos, si te identificas con el fracaso, tendrás fracasos.

