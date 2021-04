Abril 20, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-20

Por:

Gonzalo Gallo

Enseñaba una sabia guía en una sororidad o grupo de mujeres que se unen para su crecimiento humano:



“Sufrir es opcional. No es necesario pasar por algo grave para despertar y disfrutar de lo que eres y tienes.



Cada día es una vida breve y tienes libertad para aceptar lo arduo sin quejas y agradecer todo lo valioso”.



Sabiduría es apreciar todo lo maravilloso y no darle a lo negativo demasiada importancia. Evita este error.



En este plano todos los humanos sienten a veces que no pueden más, pero con amor dejas de flaquear y avanzas.



Imagina a Beethoven que piensa en el suicidio, pero evade esa locura, sigue y nos regala melodías inmortales.



Piensa en el gran humorista Charles Chaplin que supera la pobreza y ser criado solo por su madre. El papá se fue.



El dolor es parte de la vida de todos, pero sufrir es una opción. Elige fluir con amor y paz en lugar de pelear con la realidad.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog