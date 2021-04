Abril 12, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-12

Por:

Gonzalo Gallo

¿Cuándo me amo de verdad? me amo cuando me acepto como soy y acepto a los demás como son sin querer cambiarlos.



Me amo cuando doy lo mejor de mí con mi dones y talentos sin compararme con los demás.



Me amo cuando no me juzgo, me perdono mis errores y comprendo a los otros sin juicios despiadados.



Me amo cuando cuido y nutro a diario todo mi ser: espíritu, mente, emociones y mi maravilloso cuerpo.



Amarme es vibrar en amor auténtico y ser cada día una persona más consciente y más coherente.



Amarme es darle prioridad a lo espiritual y las relaciones, no a las posesiones y a lo material, sin que tener sea malo.



Me amo cuando tengo claro que soy una chispa divina y que lo que veo como males son valiosos aprendizajes.



Me amo si Dios es mi amado, los ángeles mis aliados y los demás mis hermanos, aunque fallen por estar en desamor.

