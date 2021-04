Abril 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-11

Por:

Gonzalo Gallo

El humano puede tener ya la felicidad consigo y acaso se desvive buscándola con afán donde no está.



Si disfrutas de buenas relaciones y de paz interior porque vibras en amor, ya tienes la felicidad contigo.



No tienes que desgastarte buscándola en más posesiones, en el desenfreno, la fama o el poder.



Cada quien tiene su concepto de felicidad, pero es claro que sin paz interior y sin amor auténtico ella es una fantasía.



A un sabio sufí le preguntaron hace años en Persia, “Maestro dinos qué es la felicidad y dónde se encuentra”. Respondió:



“Felicidad es amarte y amar de corazón y no solo con palabras, es la paz interior que brota de ser conscientes y amorosos”.



Logra que este mantra guíe todos tus actos y verás que tienes ese tesoro llamado felicidad: “Amo aquí ahora”.



La felicidad está en tus buenas relaciones, no en tus posesiones, y está más en lo espiritual que en lo material

