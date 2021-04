Abril 09, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-09

Por:

Gonzalo Gallo

Buena pregunta: ¿sabemos algo del cielo, el otro lado, el más allá o la luz? Claro que sí y no es como dicen los credos.



Ante todo no vas a ver a Dios y estar a su lado... Para eso nos falta mucho. No es un lugar y en esa dimensión no hay tiempo.



Hay vida, paz, armonía, felicidad y un reencuentro con seres amados que estén en tu nivel de consciencia.



No es un descanso eterno lo que sería súper tedioso, es una vida sin cuerpo físico, allí somos energía espiritual.



Los que erróneamente se llaman muertos, viven, se comunican, y siguen evolucionando en amor. Allí no hay nada negativo.



Es un mundo más real que este sin densidad, disfrutas música y belleza que supera con mucho a la de acá.



Esto lo dicen ellos cuando se comunican en especial con un vidente o médium, y mucho con los niños.



También se sabe esto a través de canalizaciones. Allá con guías espirituales haces un nuevo plan del alma y regresas a este plano.

