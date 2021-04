Abril 08, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-08

Por:

Gonzalo Gallo

Si investigas, verás que el buen humor es sanador. Eso lo vive y lo propaga el excelente médico Hunter Adams.



Su vida fue llevada al cine en la buena película Patch Adam con Robin Williams en el papel protagónico. Ojalá te la veas de nuevo.



Hunter Adams es el inventor de la Risoterapia con fines médicos y terapéuticos y líder de la inclusión de ella en la medicina moderna.



Es un médico diferente. No solo es payaso, él afirma: “curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica”.



Cura con amor y con humor. Lo valioso su superación: de joven era infeliz y tuvo tendencias suicidas.



Fue hospitalizado tres veces en un año por querer terminar con su vida. Un día decidió que no se mataría a sí mismo.



Exactamente internado en un siquiátrico fue donde descubrió el poder sanador del buen humor.



Ábre pues las puertas de tu vida al humor, es fácil cultivarlo y es estar de buen genio sin cesar.

