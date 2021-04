Oasis

Abril 02, 2021 - 11:30 p. m. 2021-04-02 Por: Gonzalo Gallo

Cuando todo se muestra desfavorable debes esperar y apelar a toda tu energía espiritual y a lo mejor de ti.



Ningún mal se prolonga en el tiempo y la calma retorna si confías y no te abandonas al desespero.



Aférrate a Dios, busca apoyo en los que te aman y no dejes que las desventuras frenen tu entusiasmo.



Martin Luther King cuenta que en los días más oscuros siempre encontraba paz recitando los Salmos.



En especial el Salmo 23 cuando dice: “aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo”.



Claro que la fuerza no está en las palabras, sino en la firme certeza de estar unido a Dios como Buen Pastor.



Todo es pasajero, logros y derrotas, sueños y desilusiones. Todo se pasa porque somos trashumantes.



Todo tiene su justo momento y al final siempre hay luz cuando la fe nos lleva y el amor nos sostiene.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog