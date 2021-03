Oasis

Marzo 30, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-30 Por: Gonzalo Gallo

Un hombre, completamente perdido en el desierto, desesperaba de poder encontrar agua. A duras penas remontaba una duna tras otra.



Allí miraba desde arriba con la esperanza de divisar en alguna parte una corriente de agua. Pero todo fue inútil.



Mientras avanzaba tambaleándose, tropezó con el pie en un arbusto seco y cayó al suelo. Y allí se quedó, sin fuerzas.



No podía ponerse en pie y sin el menor deseo de seguir luchando, desesperado de poder sobrevivir a aquella pesadilla.



Tendido en la arena, derrotado y abatido, de pronto fue consciente del silencio del desierto.



Por todas partes reinaba una majestuosa tranquilidad que no se veía perturbada por el más mínimo sonido. Intuitivamente, alzó su cabeza.



Escuchó algo tan tenue que sólo el oído más agudo y el más profundo silencio podían detectar: el sonido del agua cuando fluye.



La esperanza despertó en él, se levantó y no dejó de andar hasta que llegó a un arroyo de limpias y refrescantes aguas.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog