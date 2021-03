Oasis

Marzo 14, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-14 Por: Gonzalo Gallo

Se bien consciente de que lo que se decreta o afirma con determinación, se concreta con satisfacción.



Por eso afirmaba Walt Disney, 1901-1966: “If you dream it, you got it”, si tú lo sueñas, tú lo logras.



Aprovecha mucho en estado de relajación la visualización de lo que deseas porque sus efectos son insospechados.



Decretar, visualizar y actuar son herramientas poderosas para alcanzar

los sueños y triunfar. Meditar te ayuda mucho.



La acción debe brotar de una firme convicción, una obstinada dedicación y mucha disciplina.



Solo los pusilánimes o superficiales hablan de buena suerte cuando lo que lleva al éxito es un firme y apasionado compromiso.



A veces hay visionarios que logran algo valioso de modo rápido, pero sólo lo mantienen con una entrega total.



Los grandes personajes siempre encuentran obstáculos y limitantes, pero saben enfrentar lo adverso y superarse.



