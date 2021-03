Oasis

Marzo 09, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-09 Por: Gonzalo Gallo

En occidente es muy grande la ignorancia que existe en relación con todo lo que se refiere a la muerte.



De hecho se habla de ‘muertos’ sin que existan, porque nadie muere y solo pasa de la vida física a una vida que continúa en otra dimensión.



Se llama cielo, más allá, el otro lado o la luz. Solo existe la vida y no hay muertos. Se llama muerte a que un cuerpo deje de funcionar.



¿Estás preparado para tu ‘muerte’? ¿Estás preparado para la de tus seres queridos? ¿Te estás preparando?



Con base en mi experiencia de años sé que las respuestas a esas preguntas en su gran mayoría son un No.



De cada 10 personas que atiendo en su duelo unas 9 tienen rabia con el dios del que les han hablado y su fe es una llamita que titila.



No pueden asumir lo que les dicen: “Acepta los designios de Dios”, “es su voluntad, no lo cuestiones”, “Él sabe lo que hace, quién sabe de que lo libró”.



Si ha muerto tu hijo o hija, sabes de qué te estoy hablando. Pero también otro ser amado muy joven o de modo trágico o violento.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog