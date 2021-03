oasis

Marzo 04, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-04 Por: Gonzalo Gallo

Cuando eras niño tenías ímpetus, un ánimo aventurero y una insaciable capacidad de asombro.



Pregúntate hoy: ¿Cómo se fueron apagando esos ímpetus y cuánto puedo ganar siendo intrépido?



Sólo piensa en el deleite de alejar la rutina, hacer cosas nuevas, probar otros alimentos y conocer otros lugares.



Simplemente escucha a tu niño interior y sal a visitar otros asteroides en compañía de El Principito.



Hazle un conjuro al mal de no renovarte en tu vida, en tu trabajo y, sobre todo, en tus relaciones llenas de tedio.



Has escuchado más de una vez que la rutina acaba con el amor, pero, ¿Qué quieres hacer para desterrarla?



Tu niño interior sólo espera que le des alas para llevarte a otros espacios, crear y disfrutar.



Si te abres verás como la vida es excitante y como puedes ensanchar tus horizontes. No lo aplaces, vívelo.



