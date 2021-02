Oasis

Febrero 21, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-21 Por: Gonzalo Gallo

Se aprende mucho de grandes campeones como Novak Dokovic. Ganador por novena vez del Grand Slam de tenis en Australia:



“Fue muy difícil para mí mantener la mente serena y enfocarme en lo que más importa. He puesto mucha energía y tiempo.



Fue junto con mi equipo, para estar aquí sentado con un trofeo. Así que sacaré muchas cosas positivas de esto.



Agradezco especialmente su labor a mi fisio por los problemas que he tenido en las últimas semanas. Gracias a todo mi equipo.



Definitivamente ha sido emocionalmente el Grand Slam más desafiante que he tenido con todo lo que estaba sucediendo.



Las lesiones, cosas fuera de la cancha, cuarentenas. Ha sido una montaña rusa en las últimas cuatro semanas.



Le dedico buenas palabras a Daniil Medvedev Es una gran persona y jugador. Uno de los jugadores más duros a los que me he enfrentado”.



Excelente destacar lo de una mente serena y la dedicación, dar gracias a su equipo y hablar bien de su rival. Eso es ser un buen deportista.



