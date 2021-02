Oasis

Febrero 11, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-11 Por: Gonzalo Gallo

Si te sientas como yo cada día a ayudar en los duelos, te encuentras con esta triste realidad:



De cada diez personas 8 o 9 tienen dudas de fe y la mayoría sienten rabia con Dios y están de pelea con él.



¿Por qué me quitó a mi bebé? ¿Si es amor por qué yo entierro a mi hija? No entiendo por qué mi madre muere de 48 años si era tan buena.



¿Cuál es la respuesta de las religiones? Acepta su voluntad. Dios sabe cómo hace sus cosas. Son sus designios.



Otras: Quién sabe de qué lo(a) libró Dios. Ya tienes un angelito en el cielo. Tienes que asumir la pérdida con resignación.



Al sacerdote o el pastor los educaron así y no entienden que esas frases en lugar de ayudar generan más rabia y dolor.



Ojalá dejaran de lado creencias humanas sin sentido y aceptaran que hay un plan del alma antes de tomar un cuerpo. Dios no se lleva a nadie.



No alcanzan a medir la profunda y lacerante pena de los dolientes y que se quedan sin Dios cuando más lo necesitan. Lee El Plan de tu alma.



