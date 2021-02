Oasis

Febrero 07, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-07 Por: Gonzalo Gallo

Muchas conversaciones en Francia comienzan con un lamento: hace mal tiempo; la vendimia es peor; los políticos son ineptos y estúpidos.



¿Por qué los franceses siempre estan de tan mal humor?, pero ellos dicen que no se quejan, y son râleurs.



En Francia, hay varias palabras para quejarse: Se plaindre, que se usa para las quejas habituales.



También está porter plainte, para las quejas más formales. Y luego está râler, que es quejarse por el simple gusto de hacerlo.



Es como una incontrolable necesidad de lamentarse y desde la mañana prepararse para un fatídico día. Quejas y quejas:



La sopa está demasiado fría; la ensalada demasiado caliente; un vecino no me dijo ‘bonjour’, todo sale mal.



En Francia, la queja es una manera apropiada y frecuente de comenzar

una conversación.



Al quejarte te desahogas, pero es mucho mejor enfocar todo tu ser en lo positivo. Solo así la atmósfera es respirable y mejora el ánimo.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog