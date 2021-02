Oasis

Febrero 04, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-04 Por: Gonzalo Gallo

Hay mucha sabiduría en la plegaria favorita de los alcohólicos y drogadictos de AA y NA que se liberan de su adicción:



“Dios mío, me das serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo y sabiduría para conocer la diferencia”.



Es bien frecuente que el humano derroche su energía vital y viva mal, criticando y juzgando lo que no puede cambiar.



El tema mundial favorito para amargarse la vida sin cambiar los hechos es hablar pestes de los políticos.



¿Cambia algo? Seguro dices que no, pero es falso: cambian tu estado de ánimo y tu vida de modo bien negativo.



Sé consciente de eso y no derroches tu energía vital en quejas y críticas estériles que además no oxigenan el existir.



Enfoca tu mente en lo bueno de la vida y dedícate a irradiar alegría, optimismo y luz que vence las sombras.



Ni Jesús ni Buda vivieron en una época mejor que la actual y su misión fue de amor, de fe y de esperanza.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog