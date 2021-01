Oasis

Enero 29, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-29 Por: Gonzalo Gallo

Toda comparación con otros muestra poca consciencia y además te lleva a generar una competencia nefasta.



Eres sabio si te amas, te valoras, te aceptas y no te pones ni por encima ni por debajo de los demás.



Sé consciente de que Dios va contigo con o sin religión, ámalo, ámate y centra tu vida en amar a los demás.



Nunca estás solo y necesitas creerlo para no sentirte en soledad estando incluso acompañado.



En caso de que sientas temor piensa si es porque no conoces algo, porque no confías o porque no estás en conexión con Dios.



Todo temor en el fondo es un pensamiento nada amoroso sobre ti mismo y sobre el futuro incierto. Pon tu mente en el ahora.



Tu buen desafío es amarte más y más, confiar y mantener tu mente en el ahora que es donde está la vida.



Antes de encarnar hiciste acuerdos de almas con otros espíritus y un plan de lo más importante de tu vida, no de todo. Eres libre para vivir bien o mal.



