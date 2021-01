Oasis

Enero 20, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-20 Por: Gonzalo Gallo

Amarse y amar es la misión de todos en el efímero paso por la Tierra, y quien lo vive también disfruta de felicidad.



Lo sabio es ser conscientes de qué se entiende por amor ya que muchos lo confunden con lo que no es.



Amor es la energía de la que todo fue creado y en las relaciones abarca todos los más altos valores:



Admiración, aceptación, compasión, respeto, tolerancia, comprensión, perdón, honestidad, fidelidad, confianza, perdón, compromiso,

generosidad, humildad, paciencia.



¿Eso es lo creen los que dicen “hagamos el amor” en lugar de ser sinceros y afirmar: “Tengamos sexo”.



Amar no es lo mismo que desear, querer, y mucho menos necesitar de alguien y lograr que ese ser te necesite con un apego tenaz.



Amar es un arte y todo arte es exigente. ¿Te esmeras por ser un artista en el amor y en no llamar amor a lo que no lo es?



Caminante es el que camina, dibujante quien dibuja y amante es el que ama. Sincérate sin autoengaños: ¿Soy un buen amante?



