Oasis

Enero 17, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-17 Por: Gonzalo Gallo

Con fe superas los obstáculos.



Te invito a repetir con frecuencia algo que escribió Leonardo da Vinci en uno de sus cuadernos: “Los obstáculos no me vencen”.



De hecho, Da Vinci también conoció el fracaso en su vida y no todo lo que intentó le salió bien.



Un proyecto que dirigió para desviar el río Arno sólo trajo ruinosos gastos a la ciudad de Florencia.



También fueron inútiles los esfuerzos e ingentes los gastos para activar una máquina voladora que nunca despegó del suelo.



El mal llamado ‘fracaso’ es un muy valioso aprendizaje para ti si eres optimista y perseverante.



Ser positivo y paciente te ayuda a huir de la rigidez mental. Elige ser flexible y, confía y aplaca las dudas.



Un triunfador también comete errores, sólo que aprende de ellos y tiene una persistencia superlativa.



Vence con fe los obstáculos y recuerda que el fracaso sólo existe cuando te das por vencido.



