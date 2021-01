Oasis

Enero 15, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-15 Por: Gonzalo Gallo

Seguramente ya sabes que con inteligencia emocional manejas bien tu estado anímico y tus relaciones.



Aprende a ser consciente de tus emociones y contrólate para no estar a merced de la culpa, el odio, el orgullo o la ira.



Con dedicación puedes controlar tus impulsos y, con práctica, puedes desterrar la envidia, el miedo o la intolerancia.



Lo mejor es no ser reactivo, sino preventivo y sacar tiempo para meditar y visualizarte sereno y controlado.



Al mismo tiempo regálate órdenes mentales positivas como: Puedo, me controlo, soy calmado, amo y me amo, etc.



Es bueno llevar una especie de ‘diario emocional’ y examinarte todas las noches sin culpas dañinas.



Este ejercicio ayuda mucho para conocerte, y mejora si lo compartes con buenos aliados.



Busca dos o tres personas que sepan lo que haces para mejorar y pide que te evalúen y te motiven.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog