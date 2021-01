Oasis

Enero 12, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-12 Por: Gonzalo Gallo

¡Qué rico ser consciente con Dios presente! No te puedes acercar a él ni alejarte, porque eres una partecita de su divinidad.



Lo que necesitas es vivir en su presencia y verlo en todos y en la maravillosa creación. Espiritualidad es vibrar en amor puro.



Es consciencia despierta, es coherencia admirable. Espiritualidad es compasión, sencillez, solidaridad, servicio incondicional.



Millares de adictos han pasado del infierno al cielo dando unos pasos de humildad: reconozco que no manejo el licor o la droga.



Busco ayuda con humildad, pongo mi vida en las manos de Dios, me perdono, pido perdón y persevero.



No se ponen la meta para toda la vida porque la mente lo rechaza. Se repiten con decisión y fe: “Solo por hoy”.



Y así celebran 8 o 12 años limpios. Sabias lecciones para aplicar ante cualquier vicio o falla. ¡Amo aquí ahora!



Al menos hazlo solo por hoy. Y cada día: solo por hoy. Paso a paso tu vida se armoniza.



