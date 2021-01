Oasis

Enero 08, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-08 Por: Gonzalo Gallo

Amo, aquí, ahora. Tres palabras que son un pozo de sabiduría si las aplicamos en el cotidiano vivir.



Entonces sobran todos los libros sagrados y los guías espirituales, y los talleres o seminarios para mejorar.



Eso sí, entendiendo por amor la suma de todos los valores: aceptación, respeto, comprensión, generosidad.



Compasión, tolerancia, ternura, admiración, compromiso, perdón, honestidad, fidelidad, confianza, sencillez, paciencia.



El humano no suele estar con atención plena en el ahora. No se dedica a controlar su mente viajera.



Dedícate a centrar esa mente volátil, ama en el ahora y no hagas viajes estériles e inútiles al ayer con la culpa, el odio o el rencor.



Tampoco al mañana con los miedos y la preocupación. La vida huye en el instante que hay que disfrutar con la avidez de los niños.



Hoy me amo y elijo tener mi mente enfocada solo en el ahora que es donde está la vida. No viajo al ayer ni al mañana.



