Oasis

Enero 05, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-05 Por: Gonzalo Gallo

Un seis de enero se recuerdan a los Reyes Magos, que no eran tres, ni reyes ni magos, sino sabios persas que estudiaban los astros.



Se habla de tres, pero la Biblia no da ese número, sólo habla de tres regalos: oro, incienso y mirra. Los nombres que conoces datan del Siglo VI d.C. En griego los llaman Appellicon, Amerín y Damascón. En algunas culturas se habla de 7, 12 o 33, pero lo que cuenta es pensar en su apertura y su tolerancia.



En efecto, eran de otra religión y otra cultura, pero se cree que fueron a Belén a adorar al niño Jesús.



Una lección oportuna para creyentes o personas soberbias y cerradas que condenan sin más todo lo que no es de su credo o grupo.



Ser creyente y tolerante es bien raro y lo común es juzgar o excluir a los que piensan diferente y discriminar.



Si eliges ser tolerante te das a ti mismo y a los demás un regalo más valioso que el oro, el incienso y la mirra.



Si eliges respetar a otros, da gracias a los sabios de oriente. Ora, medita cada día y pon el nuevo año en las manos de Dios, pero dando lo mejor de ti.



