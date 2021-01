Oasis

Enero 01, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-01 Por: Gonzalo Gallo

Es muy fácil decir ‘feliz año’. Estas dos palabras se repetirán hasta la saciedad, pero ¿van a cambiar algo?



La verdad es que el 7 o el 20 de enero no vas a ser feliz a no ser que te dediques con pasión a lograr tus buenos propósitos.



Eres tú quien creas un año feliz con el amor y el buen obrar, o un año infeliz con el desamor y tus actos negativos.



Si de verdad quieres un año nuevo eres tú quien debe renovarse para cambiar y ser una mejor persona.



Eso pide humildad para reconocer tus fallas o vicios, dedicación para transformarte y disciplina para lograrlo.



Casi todos los buenos deseos del 31 son palabras vacías. ¿Qué plan de vida tienes para renovarte de verdad y poder ser feliz?



Lo más cómodo es decir “así soy yo”, “nadie le ayuda a uno”, “así me conoció”, “no tengo nada que mejorar”, “todo el mundo se droga”.



Ámate y sé uno de los pocos que toman consciencia y hacen cambios maravillosos por su felicidad y la de los suyos.



