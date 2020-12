Oasis

Diciembre 09, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-09 Por: Gonzalo Gallo

Medita estas frases de las cartas de San Pablo:



- No se cansen de hacer el bien y, si alguien cae, no lo traten como enemigo, sino como un hermano.



- Lleven a cabo sus buenos propósitos, de modo que su fe sea activa, eficiente y dé buenos frutos.



- Sostengan a los débiles, animen a los indecisos y que nadie devuelva a otro mal por mal.



- Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios. No apaguen el espíritu, examínenlo todo y quédense con lo bueno.



- Perdónense así como Dios los perdona y revístanse de paciencia, mansedumbre y humildad.



- Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor dando gracias a Dios por medio de Él.



- Cualquier trabajo háganlo de buena gana pensando que trabajan para Dios, no para los hombres.



- Pórtense con prudencia y aprovechen todas las oportunidades para hacer el bien. Den gracias sin cesar.



