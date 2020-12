Oasis

Diciembre 08, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-08 Por: Gonzalo Gallo

Saber escuchar es una habilidad de los grandes líderes, los amigos, y las personas con buenas relaciones.



Saber escuchar puede salir de forma natural, pero siempre puedes mejorar más y entrenarte en el arte de vivir.



El arte de la escucha pide valorar al otro, respetarlo y poner cabeza, corazón y plena atención.



A pesar de que tu deseo de escuchar sea amoroso y sincero, hay que tener en cuenta si el momento es oportuno.



Mira si el ambiente es propicio y estás en un buen estado anímico para enfocar toda tu atención en la persona.



Tienes todo el derecho a expresar que no es un buen momento, que deseas escuchar y das el motivo por el que no puedes.



No es correcto atender a alguien mientras haces otra cosa, acaso quieres agradar, pero el otro no se sentirá escuchado y atendido.



Sé consciente de la gran diferencia entre oír y escuchar. Es triste ver como muchos oyen sin escuchar, sin ver al otro y captar sus gestos.



