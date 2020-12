Oasis

Diciembre 04, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-04 Por: Gonzalo Gallo

En una comunicación vives un momento especial con alguien que te va a confiar un secreto, una historia, un problema, una alegría.



Es un momento que sin lugar a duda no tendrá repetición. Así que empieza por darle valor a ese momento.



Estar presente incluye tomar conciencia de la importancia del ahora y prestar una atención plena. Nuestra capacidad de atención es muy limitada. Sinceramente, no podemos comunicarte si haces dos cosas a la vez.



Hay muchos distractores que de forma no consciente nos atrapan: la televisión, el móvil, incluso los propios problemas.



Si alguien necesita hablar contigo y tienes tiempo para ello,

desconéctate de todo para poder conectar con el otro.



Deja el móvil o el computador y así no verás qué mensajes entran en la pantalla, apaga el televisor, y dedícate solo a escuchar.



Sabes escuchar si evitas prejuicios, juicios o culpas. Nadie se siente escuchado si es juzgado. No creas que tienes la razón ya que solo tienes ‘tú’ razón. Sé humilde.



