Oasis

Diciembre 03, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-03 Por: Gonzalo Gallo

Confiar en tu hijo o nieto eleva su autoamor y le da seguridad y mayor independencia de los padres.



Ellos deben aceptar que las equivocaciones nos permiten aprender y reconducir situaciones adversas.



Un buen adulto no hace por un pequeño lo que él puede hacer, aunque sea con errores que corregirá paso a paso.



Deja que termine sin ayuda un collage imperfecto aunque el resultado se aleje de lo planteado.



Entonces le ayudas a crecer y desarrollarse. Amar, confiar y no sobreproteger reporta grandes beneficios:



1. Mejora el autoamor de un niño cuando se esfuerza y da lo mejor de sí, sea que tenga éxito o no.



2. Se cría sin depender de los adultos y afianza su resilienia para enfrentar los obstáculos con decisión.



3. Se siente seguro y, poco a poco, mejora su capacidad y su habilidad porque no le resuelven todo.



