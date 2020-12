Oasis

Diciembre 02, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-02 Por: Gonzalo Gallo

Un papagayo amante del silencio voló un día en busca de un rincón tranquilo y fue bien recibido por otras aves.



El papagayo se sentía feliz. ¡Cuánta quietud! ¡Qué silencio! Pero no quería abusar de la hospitalidad y se despidió.



Estaba ya lejos y muy alto en su vuelo cuando vio una densa humareda sobre el lugar querido que acababa de abandonar.



Volvió y vio un incendio devorador. Entonces voló a una laguna, se mojo y sacudió sus plumas sobre el lugar del incendio.



Sin ceder a la fatiga se empapó muchas veces y dejó caer las gotas que le cubrían sobre las llamas.



Un hada que lo vio le dijo: no puedes apagar ese fuego con gotitas de agua. ¿Para qué lo haces?



- Sé bien que no podré apagar el incendio, pero quiero mostrar a mis amigos mi gratitud y que estoy con ellos.



El hada se conmovió e hizo caer del cielo una lluvia tan densa que, rápidamente apagó el incendio.



