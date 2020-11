Oasis

Noviembre 29, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-29 Por: Gonzalo Gallo

Pregúntate ¿qué he dejado de decirle a mi pareja, qué detalles he olvidado y cómo puedo cuidar más nuestra relación?



La convivencia armónica mejora cuando te sientas y en calma escribes las ideas que te llegan con estas acciones:



Admirar, asombrarme, explorar, buscar, creer, crear, innovar, suprimir, agregar, experimentar, imaginar.



Es lo que ponen en práctica los creativos y les da excelentes resultados. La verdad es que todos podemos crear.



En el camino de la vida creas, según como crees. Sí, todo lo que has vivido, es lo que tú mismo has creado.



En la relación de pareja es sabio volver al noviazgo y cuestionarte: ¿Soy tan detallista, comprensivo y amoroso como entonces?



Por último, recuerda que no hay que esperar a que el otro dé el primer paso. Cualquiera de los dos puede mover la primera ficha.



Y cuando tú lo hagas con amor y humildad, la otra persona reaccionará y responderá de la misma manera.



